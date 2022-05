Haaland ishte pranë Man United me ndihmën e Solskjaer, ja kush e pengoi

Saga e Erling Haaland ka përfunduar: Manchester City ka rënë dakord zyrtarisht me Borussia Dortmund për të nënshkruar me norvegjezin.

Transferimi i Erling do të bëhet më 1 korrik 2022.

Por Erling mund të kishte qenë në Mançester shumë më herët: edhe para se të transferohej te Borussia, Manchester United dhe personalisht Ole Gunnar Solskjaer po e ndiqnin atë.

Holland e vlerësoi shumë Solskjaerin

“Unë e njoh këtë djalë dhe miqtë e tij. Ai duhet të ketë shkuar me pushime. E shihni, nuk do të jetë e mundur të fluturosh nga Stavanger në askund në botë. Ai duhet të bëjë transferime”, iu përgjigj në mënyrë misterioze Solskjaer pyetjeve të pafundme për faktin se avioni i Erling u ul disi në Mançester.

Pyetja definitivisht nuk ishte e tepërt, sepse Solskjaer dhe Haaland e njihnin mirë njëri-tjetrin. Erling luajti 50 ndeshje në Molde nën drejtimin e bashkatdhetarit legjendar dhe shënoi 20 gola. Në dimrin e vitit 2018, Ole Gunnar shkoi për të drejtuar Mançesterin dhe Erling u transferua në Salzburg për 5 milionë euro.

Por kjo ishte më vonë. Haaland u transferua në Molde nga Bryne në shkurt 2017, dhe në prill ai bëri debutimin e tij për një klub të ri në moshën 16-vjeçare. Para ndeshjes kundër Sarpsborg-08 janë trajtuar tetë lojtarë të ekipit të parë, gjatë takimit u janë shtuar edhe dy të lënduar.

Erling nuk u bë hero: ai doli në fushë në minutën e 71-të dhe mori një karton të verdhë 65 sekonda më vonë.

Por Erling e trajtonte gjithmonë Solskjaerin me një qëndrim super-emocional. Haaland e quajti atë mësuesin kryesor në jetë dhe admiroi përvojën e tij.

“Ai luajti një rol të madh në karrierën time. Mënyra se si më trajtoi, si më stërviti dhe çfarë më mësoi. Falë tij u bëra i tillë”, tha Haaland pas largimit nga Molde. Ai luajti në Premier League dhe fitoi Champions League. Duhet të mësosh nga më të mirët, dhe unë mësova prej tij çdo ditë. Ai më mësoi se si të shënoja gola”.

Përgjigja ishte e njëjtë: Solskjaer gjithmonë lavdëronte norvegjezin e talentuar dhe mrekullohej me përparimin e tij të jashtëzakonshëm: “Ai është më i vogël se djali im, por është zhvilluar vazhdimisht që kur iu bashkua klubit tonë. Është shumë e vështirë të luash kundër tij. Ai është i vendosur të jetë një futbollist shumë i mirë”.

Në sezonin 2017, Haaland kaloi mesatarisht 27 minuta në fushë; vitin e ardhshëm, shifra u rrit në 60 minuta – 25 ndeshje, 12 gola dhe 4 asistime. Kjo tërhoqi top klubet që filluan të mbanin një sy të ngushtë në super talentin norvegjez.

Manchester United ishte në mesin e të interesuarve, dhe Solskjaer tha se pak njerëz do të refuzonin ofertën e United. Një mendim i ngjashëm kryqëzoi fjalët e Solskjaer një vit më parë: “Nëse City ose Leeds vijnë për Erling, unë do ta refuzoj transferimin. Nëse është United, do ta pranoj me kënaqësi ofertën”.

Ole kishte menduar tashmë për të shkuar përpara në Manchester. Por djali shkoi në Salzburg. Solskjaer ishte i mërzitur, por kuptoi gjithçka: në verën e vitit 2018, Lukaku dhe Jose Mourinho ishin në Manchester United, të cilët nuk kishin besim te të rinjtë. Një vit më vonë, Solskjaer ishte tashmë një trajner, dhe ai me të vërtetë donte të shihte Haaland në ekip.

“Më pëlqen ky lojtar. Ne jemi gjithmonë në kërkim të interpretuesve të mirë, la të kuptohet Solskjaer disa ditë para ardhjes së Erling. Le të shohim se si do të përfundojë gjithçka. Erling po përparon mirë dhe ai duhet të vazhdojë ta bëjë këtë pavarësisht se çfarë vendimi do të marrë. Kudo që të jetë lojtari, ai duhet të jetë i lumtur.”

Ribashkimi i penguar nga Raiola

Tifozët e Manchester United kursyen para dhe u përgatitën të blinin bluza me emrin e heroit të ri. Por Erling u rishfaq papritur në Dortmund, dhe pranë tij qëndronte agjenti i tij i buzëqeshur, Mino Raiola.

Mino nuk ishte kurrë në të njëjtën gjatësi vale me United: ai shpesh grindej me trajnerët për shkak të Paul Pogba dhe thoshte se klubi kishte nevojë për përforcim. Raiola madje mbrojti Ed Woodward, i cili kurrë nuk refuzoi të pranonte një klient tjetër të Mino.

Por në rastin e norvegjezit, gjithçka ishte pak më ndryshe. Burime të ndryshme raportuan se Haaland dhe babai i tij i pëlqeu oferta e Manchester United, por agjenti shkatërroi gjithçka. Gazetari i ESPN, Rob Dawson shpjegon: Mino kërkoi që Man Utd të shkruante në kontratë shumën e klauzolës së lirimit dhe përqindjen e shitjes së mëvonshme të lojtarit.

Borussia u pajtua me kushte të tilla, Man United ishte kundër.

“Është e rëndësishme të ruhet sensi i përbashkët. Ka gjëra shumë të rëndësishme që duhen kontrolluar kur transferohen lojtarë të rinj. Ju nuk mund t’i jepni agjentëve kontrollin, duke lejuar klauzola të lirimit dhe të gjitha këto. Për këtë flitej gjithandej, por mua më duket se duhet të mbajmë gjithçka nën kontroll”, u shqetësua Solskjaer për tranzicionin.

Raiola e hodhi poshtë këtë version: “Natyrisht, Haaland mendoi se për momentin do të ishte hapi i gabuar në karrierën e tij. Asgjë personale kundër Manchester United dhe Solskjaer. Nëse ai do të donte në United, do të isha i detyruar të organizoja një transferim. Por ai nuk e donte. Oferta ishte e mirë”.

Pas kësaj, Solskjaer nuk hoqi dorë kurrë nga ideja për ta sjellë sulmuesin në Manchester. Në prill të vitit 2021, thashethemet e kthyen Haaland në Manchester United, por ai ishte shumë i rezervuar për transferimin dhe i uroi lojtarit çdo të mirë. /albeu.com/