Guterres takohet nesër me Zelensky-n, a do të zgjatet marrëveshja e grurit?

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres do të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Kiev të mërkurën për të diskutuar zgjatjen e marrëveshjes së grurit të Detit të Zi me Moskën.

“Sekretari i Përgjithshëm sapo ka mbërritur në Poloni në rrugën e tij për në Ukrainë”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, duke shtuar se Guterres do të diskutojë vazhdimin e marrëveshjes në të gjitha aspektet e saj dhe çështje të tjera përkatëse.

Marrëveshja 120-ditore, e ndërmjetësuar fillimisht nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia në korrik dhe e zgjatur në nëntor, do të rinovohet më 18 mars nëse asnjë palë nuk kundërshton.

Por Rusia ka sinjalizuar se pengesat ndaj eksporteve të saj bujqësore duhet të hiqen.

Ukraina dhe Rusia janë të dyja furnizuesit kryesorë globalë të drithërave dhe plehrave.

Fuqitë perëndimore e kanë goditur Rusinë me sanksione të ashpra për pushtimin e saj në Ukrainën fqinje më shumë se një vit më parë. /albeu.com