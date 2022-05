Guardiola: Rinovimi? Do të qëndroja edhe 10 vite të tjera

Guardiola ende nuk ka fituar një Champions League me Manchester City pork jo gjë nuk e ndal atë dhe klubin për të vazhduar së bashku rrugëtimin.

“Nëse vendos të rinovoj me Manchester City, do ta bëj në fund të sezonit të ardhshëm, jo më parë. Do të më duhet të shoh, unë dhe skuadra, nëse jemi mirë bashkë, kam për të rinovuar edhe për 10 vite të tjera”, këshut u shpreh tekniku spanjoll për mikrofonat e “Sky Sports UK”./ h.ll/albeu.com