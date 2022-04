Guardiola: Real Madrid do të mbetet gjithmonë Real Madrid pavarësisht rezultatit

Manchester City kalon 4-3 në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit, edhe pse mund të kishte fituar më shumë, dhe Pep Guardiola e di se do të jetë e vështirë në Estadio Santiago Bernabeu.

Katalanasi ka stërvitur atje shumë herë dhe ka shpjeguar se barazimi do të ishte ende i gjallë pa marrë parasysh se cila ishte diferenca e avantazhit të Manchester Cityt.

“Ishte një ndeshje e mirë futbolli, me një sasi të jashtëzakonshme lojtarësh cilësorë në fushë”, tha Guardiola në konferencën për shtyp pas ndeshjes. Rezultati është ai që është dhe ne tani do të përballemi me Leeds-in dhe më pas do të shkojmë në Spanjë javën e ardhshme.

Për të fituar këtë kompeticion, nga eksperiencat e mia, duhet të kapërcesh situatat që ke përballë. Rezultati mund të ishte më i mirë, por Real Madridi është gjithmonë Real Madrid. Nuk ka rëndësi nëse ke një gol, dy apo tre gola epërsi, duhet të performosh mirë në dy ndeshje.

Ne kemi performuar shumë mirë në të parën dhe këtë duhet ta bëjmë në të dytën. Do të jetë një test i mirë për të treguar personalitetin tonë si ekip. Ne do të udhëtojmë atje për të fituar ndeshjen.”

I pyetur konkretisht për shanset që “Sky Blues” nuk mund t’i largonin, Guardiola ishte thjesht i lumtur që ata krijuan kaq shumë dhe ai nuk ka ankesa.

“Na kanë marrë malli për to, por i kemi krijuar”, tha ai. Ndoshta duhet t’i heqim rastet, por ne ishim atje. Kështu që nuk kam asnjë ankesë për performancën. Jam shumë krenare për mënyrën se si performuam para botës. Ne bëmë gjithçka për të fituar, me top dhe pa top.”/ h.ll/albeu.com