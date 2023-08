Greqia sërish në alarm, nesër rikthehen sërish temperaturat përvëluese

Temperaturat në Greqi parashikohen të rriten deri të shtunën e 5 gushtit, kur temperaturat maksimale parashikohen të arrijnë në nivele mbi 40 gradë Celsius, sipas të dhënave të fundit të parashikimit të publikuara nga shërbimi meteo.gr i Observatorit Kombëtar të Athinës.

Nga pasditja e së shtunës, megjithatë, parashikohet një shqetësim atmosferik që do të sjellë masa ajrore më të ftohta duke ndikuar në motin në veriperëndim dhe më vonë në veri të kontinentit të Greqisë, duke sjellë shi dhe stuhi lokale.

Njëkohësisht do të forcohet era nga veriu dhe do të ketë rënie të temperaturave, e cila do të ndjehet më së shumti nga e diela.