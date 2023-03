Greqia një qendër e trafikut të kokainës në Evropë, komandën e përgjithshme e ka marrë mafia shqiptare

Në hartën e re botërore të transportit dhe trafikimit të kokainës, Greqia është një pikë qendrore për biznesin e madh të karteleve të Amerikës Latine me mafian shqiptare.

Dyfishimi i sasive që mbërrijnë në Greqi, krahasuar me epokën para koronavirusit dhe tendencat rritëse që shënohen në vazhdimësi, kanë ngjallur interesin e grekëve dhe autoriteteve të huaja të zbatimit të ligjit.

Nuk është rastësi që numri dhe cilësia e Administratës Amerikane të Mbrojtjes së Drogës (DEA) në Greqi është zgjeruar shumë, ndërsa truku i ri që ka zgjuar interesin e agjentëve është se baronët e kokainës në Kolumbi janë në partneritet me rrjetet greke të krimit të organizuar, duke i ndarë fitimet nga asgjësimi i “zonjës së bardhë” në masën 60%-40%.

Gjithashtu, pagesa bëhet në atë mënyrë që në të njëjtën kohë pastrohen paratë e pista përmes kompanive që tregtojnë mallra që eksportohen në anën tjetër të Atlantikut, shkruan Albeu.com.

“Fakti që kartelet kanë shënjuar vendin tonë për të dërguar ngarkesën e tyre është për dy arsye. Njëra është ekzistenca e dy porteve të mëdha të Pireut dhe Selanikut me mijëra kontejnerë që mbërrijnë çdo ditë dhe e dyta sepse kordoni është shtrënguar kryesisht në Holandë, Itali dhe Spanjë, që dikur kanë qenë qendra të transportit të drogës”, thotë oficeri i ELAS, shkruan Protothema.gr.

Rrugët e drejtpërdrejta



Raportet sekrete të Agjencisë Greke të Antidrogës dhe DEA-s amerikane përshkruajnë me detaje situatën e re globale që është krijuar. Kokaina, një drogë me një xhiro miliarda në vit, është burimi kryesor i të ardhurave për disa vende të Amerikës Latine, me përjashtim të Kolumbisë.

Ekuadori, Bolivia dhe madje edhe Kili kanë hyrë tani në lojë, me prodhimin vjetor të trefishuar krahasuar me vitet e mëparshme.

Geria Epirus është një nga zgjedhjet kryesore të kartelit, me mijëra kilogram kokainë që tani udhëton përpara se të arrijnë në sallonet e Evropës Qendrore dhe Veriore.

Mënyra e zakonshme e transportit është me kontejnerë. Kartelet përdorin kompani tregtare dhe rrugë dhe brenda 25 ditëve droga është në destinacionin e tyre përfundimtar.

Siç kanë evidentuar oficerët me përvojë të Prokurorisë së Narkotikëve të Sigurimit të Atikës, muajt e fundit një kompani tregtare operon duke transportuar kontejnerë direkt nga Ekuadori në portet e Pireut dhe Selanikut.

Brenda çdo kutie fshehin rreth 300 kilogramë kokainë, çmimi i së cilës në tregun e shumicës arrin në 10 milionë euro. Nga kjo shumë, më shumë se 80% është shtyrë në Evropën Qendrore dhe Veriore.

Megjithatë, përveç lidhjes direkte, janë të paktën pesë kompani të tjera që dërgojnë kontejnerë në Greqi me një stacion të ndërmjetëm. E thënë thjesht, kontejnerët me banane ose fruta të tjera që kanë kokainë të futur në muret e tyre të dyfishta ose sistemet e ftohjes ngarkohen në një anije, arrijnë në portet e Spanjës jugore, Italisë jugore ose Maltës dhe më pas në anije të tjera më të vogla tregtare përfundojnë në Greqi, shkruan Albeu.com.

Muajt ​​e fundit është aktivizuar një linjë tjetër përmes Egjiptit, por që, siç thonë ata, është ende në fazën “fillore”. Megjithatë, tregon tendencën që mund të mbizotërojë në vitet e ardhshme.

Kur qentë e Agjencisë së Antidrogës të Sigurimit të Atikës u përpoqën të bënin një lëvizje duke skanuar të gjithë kontejnerët që mbërrinin nga Amerika Latine në Greqi, direkt ose përmes stacioneve të tjera, zbuluan se vetëm nga një anije mund të shkarkohen më shumë se 1000 kontejnerë.

Prandaj, numri është i madh, kontrolli mbi gjithçka është i pamundur, gjë që interpretohet nga analistët si arsyeja kryesore pse kartelet zgjodhën të transportonin drogën në këtë mënyrë.

Magazina evropiane

Ndërsa prodhimi i kokainës në Amerikën Latine është trefishuar që nga viti 2020, analistët e sigurisë në bashkëpunim me kolegët e tyre amerikanë kanë vërejtur se kartelet po lëvizin tonelata droge në Evropë që janë të pamundura për t’u shitur, pasi përdoruesit mbeten në të njëjtat nivele.

Duke kërkuar shkaqet e këtij transporti, kryesisht përmes kontejnerëve me fruta, ata zbuluan se qëllimi i baronëve është ta kthejnë Evropën në një magazinë kokaine. Një magazinë e madhe plot me “zonjën e bardhë” me synimin për t’i vënë ato në dispozicion sa herë të nevojiten, me një çmim më të lartë, shkruan Albeu.com.

Është tipike që kontejnerët që mbërrijnë në Athinë, Selanik, Roterdam, Maltë, Siçili dhe Andaluzi mbajnë tonelata droge. Për shembull, disa javë më parë në Holandë u zbulua një kontejner me 5 tonë, ndërsa kohë më parë u zbulua një ngarkesë me 13 tonë. Tregtarët e drogës kishin vendosur një ngarkesë të vogël me banane në fillim të kontejnerit dhe më pas një pasqyrë që krijonte iluzionin se e gjithë hapësira ishte e mbushur me frutin e caktuar.

Pagesa dhe pastrimi

Në hartën e re globale të kokainës, një ndryshim i madh ka të bëjë me mënyrën se si mafiet evropiane paguajnë kartelet e drogës në Amerikën Latine.

Deri kohët e fundit, mafiozët që donin të blinin drogë paguanin gjithmonë me para në dorë të mbajtur në valixhe dhe më pas merrnin ngarkesën. Nëse, për shembull, një rrjet droge donte të merrte 300 kilogramë kokainë të pastër, duhej t’u paguante euro ose dollarë baronëve të Amerikës Latine.

Megjithatë, gjërat kanë ndryshuar. Kartelet e “kokos” nuk duan para për të shitur drogën, por marrin përsipër ta transportojnë në Evropë dhe më pas nga shitja marrin 60%, shkruan Albeu.com.

Me fjalë të thjeshta, nëse kokaina, e cila me shumicë kap vlerën e 10 milionë eurove, “prihet” me pakicë, falsifikuar dhe vihet në dispozicion të klientëve, karteli do të dyfishojë fitimin.

Në Greqi komandën e përgjithshme në importin dhe trafikun e kokainës e ka marrë mafia shqiptare. Ajo lëviz telat dhe grekët e përfshirë janë në rolet e dyta dhe të treta.

Mafiozët shqiptarë kontaktojnë me kartelet e Amerikës Latine dhe bëjnë një marrëveshje për të pastruar paratë e drogës përpara se t’i dërgojnë përtej Atlantikut.

Tani, në masë të madhe, pagesat bëhen duke shitur dhe transportuar produkte përmes kompanive. Kështu, në Kolumbi, Ekuador apo Bolivi kartelet paguhen në natyrë pasi mafia shqiptare u dërgon kontejnerë me fatura, produkte dhe të gjitha dokumentet shoqëruese.

Në këtë mënyrë, bashkëpunimi shtrihet edhe në bizneset e ligjshme që kanë të bëjnë me tregtinë, duke u mundësuar karteleve të legjitimojnë të ardhurat e tyre të paligjshme.

Me të dhënat e reja tashmë të vendosura, Agjencia e Zbatimit të Drogës së Atikës dhe DEA e zgjeruar në Athinë kanë hartuar një plan veprimi për të penguar planet e karteleve për ta bërë Greqinë qendrën kryesore të trafikut të kokainës në Evropë, shkruan Albeu.com.

Në planin e biznesit ka policë të fshehtë që hyjnë në qarqe dhe mbledhin informacion, gjurmim satelitor të anijeve, marrëveshje të fshehta, mbikëqyrje fizike, ndërsa tashmë në mikroskop janë futur edhe kompani specifike që janë aktive në eksportin e produkteve në Amerikën Latine./Albeu.com/