Greqia “kërcënon” Turqinë, eksperti: Mos guxoni, ja çfarë ju pret në të ardhmen

Teksa lufta në Ukrainë është në muajin e katërt, një tjetër “vatër e nxehtë” duket se do të shpërthejë në Egje.

Bëhet fjalë për tensionet mes Turqisë dhe Greqisë, të cilat kohët e fundit janë përkeqësuar tejmase.

Turqia kërkon çmilitarizimin e ishujve përballë tokës turke ashtu siç ishte parashikuar në Traktatin e Lozanës.

Pak ditë më parë, grekët theksuan se ishin të përgatitur për çdo skenar sa i përket Turqisë, përfshi edhe përballjen e armatosur në ishuj duke bërë ushtrinë gati, ndërkohë që politika dhe media në Turqi janë duke përgatitur qytetarët për ngjarjet që mund të vijojnë.

Greqia ka bërë disa blerje të mëdha në lidhje me infrastrukturën ushtarake sëfundmi duke sfiduar jo pak Turqinë. Nisur nga situata në fjalë, eksperti i çështjeve ndërkombëtare Christos Argyriou ka theksuar për mediat lokale se nëse ndodh që “ushtria turke kalon vijën e kuqe me Greqinë, ajo nuk do të ekzistojë më në gjendjen e tanishme në të ardhmen”.

Sipas tij, ushtria turke është e fuqishme, por edhe grekët janë forcuar shumë vitet e fundit dhe një luftë mes tyre do të bëntë që Turqia të pësonte kosto të mëdha.