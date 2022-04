Greqia inaguron parkun më të madh diellor në Europë (FOTO LAJM)

Teksa lufta në Ukrainë po nxjerr në pah mungesat e theksuara energjitike në mbarë botën, vende të ndryshme po kërkojnë alternativa të reja për t’i mbijetuar krizës.

Greqia ka qenë njëri prej këtyre vendeve që ka investuar në teknologji të reja për prurjet energjitike.

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, inauguroi një park të ri diellor. Është sistemi më i madh me panele të dyanshme në Europë. Mitsotakis premtoi të përshpejtojë lejet për projektet e energjisë së rinovueshme, ndërsa vendi kërkon të heqë dorë nga karburantet fosile ndotëse dhe të kushtueshme të importuara.

Greqia synon të dyfishojë kapacitetin e saj të instaluar nga burimet e rinovueshme në rreth 19 gigavat deri në vitin 2030. Kjo mund të rishikohet lart si pjesë e përpjekjes së re të Komisionit Europian për të përshpejtuar kalimin në energjinë e gjelbër dhe për t’i dhënë fund varësisë nga gazi rus deri në vitin 2027, pas pushtimit rus të Ukrainës.

Parku diellor 204 megavat në qytetin verior grek të Kozanit u ndërtua nga rafineria më e madhe e naftës në Greqi, Hellenic Petroleum. Ajo është një nga kompanitë më të mëdha të naftës në Ballkan, por pretendon se po kalon një transformim në energji të pastër. Ajo ka instaluar parkun më të madh diellor në Greqi dhe gjithashtu lë të kuptohet se mund të shtojë edhe ruajtjen e baterive.

Sa energji do të gjenerojë parku diellor në Greqi?

Parku do të furnizojë me energji elektrike 75,000 familje dhe do të lidhet me rrjetin elektrik të vendit në javët e ardhshme. “Ky projekt pasqyron synimet tona kombëtare për energji të lirë dhe të pastër nga dielli, nga era, nga uji,” tha kryeministri Kyriakos Mitsotakis në përurimin e parkut.

Greqia mundi objektivin e saj për vitin 2020 duke përdorur burimet e rinovueshme për 21.7 % të konsumit të saj të energjisë, sipas zyrës së statistikave të Bashkimit Europian, dhe synon të rrisë shifrën në 35 % deri në vitin 2030.

Megjithatë, do të nevojiten leje më të shpejta për të kapërcyer vonesat në instalime dhe ruajtjen në shkallë të gjerë. Mitsotakis tha se qeveria e tij do të përshpejtojë procedurat e licencimit dhe ishte vendosur të specifikonte lejet për ndërtimin e parqeve me erë në shkallë të gjerë në det të hapur./Reuters