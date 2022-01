Grenell përkrah protestën: Çmimi i rrymës u rrit se Kurti refuzoi projektin amerikan, e populli u tërbua

Diplomati amerikan Richard Grenell, përmes një shkrimi në twitter, ka përkrahur protestën kundër Qeverisë Kurti, e cila u organizua sot nga PSD-ja pas ngritjes së çmimit të rrymës.

Grenell ka thënë se populli i Kosovës duhet të jetë i tërbuar pas rritjes së çmimeve të rrymës.

E kjo, sipas tij, ndodhi për shkak se Kurti refuzoi projektin amerikan që të sigurojë gaz për popullin. Grenell tha se realizimi i këtij projekti do të pamundësonte rritjen e çmimeve.

The current Kosovo government of @albinkurti has rejected US help to establish clean gas for the people – which would also dramatically lower prices.

The people should be mad. https://t.co/81PbGYoVlj

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 29, 2022