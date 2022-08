Grenell kapet me Sveçlën për arrestimin e spiunes ruse, paralajmëron ndalimin e zyrtarëve të Kosovës në të ardhmen

Ish-emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë – Serbi, ka reaguar për arrestimin dhe shpalljen “non grata” të spiunes ruse, Daria Aslamova.

Pasi ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla kishte shkruar në Twitter se rusja Aslamova u arrestua në të njëjtën ditë kur Policia e Kosovës u sulmuannga bandat kriminale në veri të vendit, Grenell reagoi duke thënë se ky “është një precedent i tmerrshëm”.

“Ndërsa ju keni çdo të drejtë të dëboni individë pro-rusë (ose këdo) që nuk ju pëlqen, po krijoni gjithashtu një precedent për qeveritë e tjera që t’i ndalojnë zyrtarët e Kosovës që nuk i pëlqejnë…. Është një precedent i tmerrshëm”, shkroi Grenell.

“Po kështu është edhe refuzimi i afisheve serbe në targa”, shtoi ai, duke rikonfirmuar qëndrimin e tij kundër çdo lloj mase reciprociteti me Serbinë që Kosova synon ta vendos.

Sveçla kishte shkruar se arrestimi i Aslamovës, të cilën sot njoftoi se e ka shpallur “non grata” duke ia ndaluar hyrjen në Kosovë për 5 vjet – është “ndërhyrjes së Rusisë në veri të Kosovës”./Ekspress/

While you have every right to kick out pro-Russian individuals (or anyone) you don’t like, you are also creating a precedent for other governments to ban Kosovo officials they don’t like….

It’s a terrible precedent.

And so is rejecting Serbian stickers on license plates. https://t.co/PqwJXeVtqO

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 7, 2022