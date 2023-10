Grabitet banesa e ministres në Kosovë, Hajdari përballet me hajdutin

Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, i është grabitur banesa mëngjesin e së dielës, ku i janë marrë sende me vlerë. Lajmi është bërë publik nga autoritetet 24 orë me vonesë.

Burimet brenda Prokurorisë kanë bërë me dije detaje se si grabitësi u fut në banesën e ministres Hajdari, u përball me të dhe u zhduk para syve të saj, bashkë me sendet që kishte marrë.

Denoncimi i ministres aktivizoi Policinë dhe si rezultat ka dhënë deklaratën e saj si viktimë e rastit, ndërkohë që tashmë Prokuroria Themelore në Prishtinë ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e rastit.

Por si ndodhi gjithçka në mëngjes herët?

Sinjali shkruan se vjedhja dyshohet se është kryer rreth orës 07:00 të mëngjesit, kur personi i dyshuar ishte futur në banesën e ministres dhe ua vuri syrin sendeve me vlerë e dokumenteve të Hajdarit.

Ndonëse nuk dihet se si arriti të futej në banesë, nëse dera ishte e hapur apo grabitësi posedonte çelës të banesës, i dyshuari teksa po kryente vjedhjen ia “prishi” gjumin ministres e cila e kapi në flagrancë.

Por Hajdari nuk arriti ta ndalojë, pasi grabitësi u zhduk para syve të saj, bashkë me stolitë në vlerë të rreth 2500 eurove, që dyshohet se hajduti arriti t’i gjejë në banesën e saj.

Sipas të njëjtave burime, përveç stolive të vjedhura, në dëshminë që ministrja ka dhënë para hetuesve policorë, kuptohet se hajduti ia ka vjedhur edhe disa dokumente personale, që përfshijnë kartela bankare, madje edhe të MINT.

Raportimi i rastit vuri në lëvizje njësitë përkatëse, që kryen ekzaminimet e nevojshme në banesën e Hajdarit dhe pas dhënies edhe të deklaratës së saj, është vënë në dijeni Prokurori i Shtetit.

Me vendim të tij, është iniciuar hetim në drejtim të veprës penale “Vjedhje e rëndë” dhe është urdhëruar ndërmarrja e të gjitha veprimeve të nevojshme për identifikimin dhe kapjen e personit të dyshuar.