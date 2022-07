Grabitet banesa e Agnesa Vuthajt, hajdutët i marrin pasurinë me vlerë 400 mijë euro

Shtëpia e ish miss-it të Kosovës, Agnesa Vuthaj, ka rënë pre e një vjedhjeje.

Demokracia.com raporton se hajdutët në shtëpinë e bukuroshes nga Kosova vodhën qindra mijëra euro para cash dhe stoli.

Sipas raportit të brendshëm të Policisë së Kosovës, të cilin e ka siguruar Demokracia.com, ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:45 në rrugën “Montana” në Lagjen Marigona në Çagllavicë, ku hajnat vodhën mbi 100 mijë euro para cash dhe rreth 300 mijë euro stoli të tjera.

Sipas këtij raporti, Policia është njoftuar nga sigurimi i lagjes, pasi që Vuthaj nuk gjendej në shtëpi.

“Lidhur me këtë informatë është angazhuar njësia policore, ku e njëjta ka kontaktuar me sigurimin e lagjes dhe na njofton se persona të panjohur kanë hyrë me forcë në shtëpinë e Agnesa Vuthajt, ku kjo e fundit nuk është prezente dhe kanë vjedhur mbi 100 000 (njëqind mijë) Euro para të gatshme dhe diku rreth 300 000 mijë euro gjëra të çmueshme duke përfshirë, ari, orë dhe bizhuteri të ndryshme”, thuhet në raport.

Lidhur me rastin është lajmëruar edhe Prokuroria.

Policia e Kosovës ende nuk e ka thënë asnjë fjalë për këtë vjedhje./express