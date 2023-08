Gomonia e tejmbushur, kontrabandisti hedh pa mëshirë në det emigrantët që po shkonin në Angli

Një kontrabandist i pamëshirshëm hodhi 12 persona nga gomomia e mbipopulluar në Kanalin Anglez, pasi shpërtheu një sherr.

Gra të reja ishin mes emigrantëve të paligjshëm të hedhur në ujë nga gomonia që u nis nga Calais në Francë për në bregun britanik.

Sipas The Sun, sherri me grushte në gomonen e mbushur me njerëz ishte shkaku që më pas çoi në hedhjen e disa njerëzve në ujë.

Në korrik kishte mesatarisht 52 migrantë të paligjshëm hipin në gomone. krahasuar me 28 vitin e kaluar.

Episodi ka nënvizuar shqetësimet e ngritura nga Kryeministri në një përplasje me kryetaren e Punës të Komitetit të Punëve të Brendshme, Diane Johnson, se pse duhet të ndalet tregtia e keqe në kontrabandën e njerëzve.

Deri më tani 13,000 emigrantë të paligjshëm kanëkaluar këtë vit përmes Kanalit dhe rreth 60,000 kanë kaluar në të njëjtën rrugë vitin e kaluar.

Një zëdhënës i shërbimeve franceze të urgjencës konfirmoi se punonjësit e policisë dhe ambulancës kaluan ditën duke shpëtuar “një duzinë pasagjerësh nga varka” gjatë incidentit muajin e kaluar

“Të gjithë ata u ankuan se u hodhën në det nga kapiteni i varkës për shkak të sherrit në bord”, tha ai./albeu.com