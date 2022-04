Cristiano Ronaldo ka shënuar gol me fanellën e Manchester United kundër Arsenalit sot.

Sulmuesi portugez kapi shifrën e 100 golavë në Premier League.

Cristiano Ronaldo is the first player to score 100 league goals in La Liga and the Premier League 🐐 pic.twitter.com/mOddMcsk6n

— GOAL (@goal) April 23, 2022