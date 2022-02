“Goditja” Rusisë këtë radhë i vjen nga Estonia

Estonia i është bashkuar nismës së disa vendeve të tjera për të ndaluar hapsirën e saj ajrore për avionët rusë.

Pas Estonisë pritet që edhe vende të tjera baltike, Lituania dhe Letonia të ndërmarrin të njëjtin hap.

Lajmin e bëri të ditur në një deklaratë për mediat ministri lituanez i Transportit, Marius Skuodis.

Kryeministrja estoneze Kaja Kallas përmes një postimi në Twitter u bëri thirrje të gjitha vendeve të tjera të BE-së që të ndjekin shembullin e tyre.

“Nuk ka vend për aeroplanët e shtetit agresor në qiejt demokratikë”, shkruan ajo.

Ndërkohë kujtojmë që deri më tani Polonia, Bullgaria dhe Republika Çeke kanë vendosur ndalimet e hapësirës ajroje për linjat ruse.

Ndërkohë që me 24 ditën kur Rusia sulmoi Ukrainën, Britania e Madhe ndaloi linjën ajrore kombëtare ruse Aeroflot të ateronte në Britani./albeu.com/

#Estonia is banning Russian airlines from our airspace. We invite all EU countries to do the same. There is no place for planes of the agressor state in democratic skies. #StandWithUkraine

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 26, 2022