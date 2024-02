Goditja e “Trekëndëshit” në Vlorë, reagon Balla: Parandalimi i ngjarjeve kriminale detyrë parësore

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, ka reaguar pas finalizimit me sukses të operacionit të koduar “Trekëndëshi”, ku u vu në pranga 35-vjeçari me tre identitete.

Balla thotë se hetimet kanë nisur verën e kaluar pas arrestimit të një personi. Ministri theksoi se ky operacion dhe kjo formë efikase bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe SPAK janë një shembull i shkëlqyer për tu shkuar deri në fund zbardhjes së shumë ngjarjeve kriminale.

“Parandalimi i ngjarjeve kriminale është detyrë parësore e Policisë së Shtetit. Arrestimi i një personi në verën e vitit të kaliiar në Vlorë, ndërsa përgatitej të kryente një krim të rëndë kundër personit, nga Policia e Shtetit dhe hetimi shumë profesional disa mujor nën drejtimin e një prej prokurorëve të SPAK, ka çuar në identifikimin dhe vendosjen nën akuzë të tre anëtarëve të një grupi të strukturuar kriminal.

Ky operacion dhe kjo formë efikase bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe SPAK janë një shembull i shkëlqyer për tu shkuar deri në fund zbardhjes së shumë ngjarjeve kriminale. Gjithashtu përgëzime Policisë së Shtetit në Tropojë, Fier, Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan, Gjirokastër, Dibër, Shkodër dhe Muriqan, Forcës Kombëtare të Sigurisë dhe Drejtorisë për Krimet e Rënda në DPPSH. Gjatë 24 orëve të fundit janë sekuestruar një arsenal armësh zjarri, municion luftarak, uniforma ushtrake, lëndë narkotike dhe sende të tjera të kundërligjshme”, shkruan Balla.

Policia dhe SPAK kryen sot një operacion të koduar “Trekëndëshi” me qëllim goditjen e një grupi kriminal në Vlorë.

Në kuadër të operacionit u arrestua një 35-vjeçar me tre identitete. Bëhet fjalë për shtetasin Muharem Koroveshi alias Muharem Ismaili alias Muharem Myftaraj, 35 vjeç, banues në Vlorë.

Ndërkohë u shpallën në kërkim bashkëpunëtorët e 35-vjeçarit, shtetasit L. Z. dhe E. Z. Burime për mediat bëjnë me dije se këta shtetas akuzohen për organizimin e tentativës për vrasjen e Ines Hajrullës.

Më herët në verë, u arrestua Amarildo Nikollin, i cili u kap nga policia e Vlorës me pistoletë me silenciator. Dyshohet se ai kishte ardhur në Vlorë për të kryer atentat ndaj Ines Hajrullës. Nikolli dyshohet se ka mbajtur nën vëzhgim, të gjitha ambientet që frekuentonte dhe posedonte biznesmeni, i cili iu ka shpëtuar më herët dy atentateve.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në muajin shkurt 2024, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për këta shtetas, pasi dyshohen për kryerjen e veprave penale

“Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, të kryera në bashkëpunimin e posaçëm të grupit të strukturuar kriminal, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”.

Ines Hajrullës iu bë atentat më 10 maj të vitit 2019 në qytetin e Vlorës. Asokohe 4 persona kanë qëlluan me armë me zjarri ndaj Ines Hajrullës, i cili ndodhej brenda në makinë. Hajrulla iu kundërpërgjigj me zjarr duke arritur të shpëtonte. Sakaq si pasojë e këtyre të shtënave është plagosur rastësisht Dajko Canodemaj, i cili ka qenë duke pirë kafe, pranë Hajrullës.

Hajrulla njihet si person me precedentë të rëndë penalë, ndërsa në 2017 humbi të dyja këmbët, teksa makinës së tij iu vendos një sasi tritoli prej 300 gramësh. Ines Hajrulla njihet ndryshe si ”Ini i Çones” në Vlorë dhe është djalë i biznesmenit Robert Hajrullës./albeu.com