Goditet një tjetër godinë administrate në Kharkiv (FOTO LAJM)

Një raketë lundrimi e gjuajtur nga Rusia ka goditur një ndërtesë të këshillit lokal të qytetit lindor të Kharkiv, tha zëvendësguvernatori i rajonit.

Qyteti është 30 milje nga kufiri rus dhe ka qenë objektiv i bombardimeve intensive gjatë dy ditëve të fundit.

Ka pasur gjithashtu raporte për luftime në rrugë në qytet pasi parashutistët rusë zbarkuan gjatë natës.

⚡️Russia’s cruise missile hits Kharkiv city council – Roman Semenukha, deputy head of Kharkiv Regional State Administration. This is Mr Semenukha’s photo pic.twitter.com/yxRrwhjSk2

