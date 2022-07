“Godet” prokurori italian: Mafia shqiptare tepër e fortë, qeveria e korruptuar

Prokurori i antimafias italiane, Nicola Gratteri, është shprehur se mafia shqiptare është fuqizuar shumë gjatë kohëve të fundit.

Sipas tij, kjo ka ardhur pasi qeveria shqiptare është e korruptuar në themel.

Më tej ai ka folur edhe për pastrimin e parave, duke vënë në dukje se mafia shqiptare pastron në Shqipëri paratë e mbledhura nëpër Europë nga aktivitetet kriminale. Këto para shkojnë sërish në BE, por këtë herë të legalizuara.

Gratteri vuri gjithashtu në dukje se mafia shqiptare tashmë është shumë e fortë dhe po fuqizohet akoma më shumë, teksa ka dy vite në sipërmarrje me mafien e fuqishme italiane.

‘Brenda pak kohësh, Holanda e sheh veten me tre mafie: ‘Ndrangheta, mafia shqiptare dhe mafia, me dy F, e brezit të tretë të afrikano-veriorëve, e tunizianëve, që janë futur me egërsi në Holandë.

Kur flas për mafie shqiptare, nuk e kam fjalën për ata të uritur që në vitet e shkuara grabisnin vila në bregdet, në Toskana, Piemont. Mafia shqiptare tashmë është një mafie e fortë.

E fortë sepse vjen nga një vend me nivel shumë të lartë korrupsioni, jo nivel i lartë, por nivel shumë i lartë korrupsioni, ku një e treta e Shqipërisë, është mbjellë me marijuana, ku sekuestrojmë deri në 78 tonë njëherazi marijuanë të ardhur përmes kanalit të Otrantos.

Dhe këtë mafie që fuqizohet e pasurohet në vendin e saj tashmë prej dy vitesh e shohim në sipërmarrje të përbashkët me ‘Ndrangheta, me Santa Marta në Kartagjena e Bogotà, duke blerë tonelata kokaine’, ka thënë Gratteri.