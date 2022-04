Godet me gurë gruan, e pëson i moshuari në Himarë

Një 64 vjeçar është proceduar penalisht nga policia e Vlorës, pasi akuzohet se ka goditur me gurë një shtetase.

Policia bën me dije se shtetasi me iniciale P. Z., 64 vjeç, banues në Himarë, pasi ka goditur me gurë, për motive të dobëta shtetasen M. D., 46 vjeçe, banuese në Himarë.

“Gjithashtu, u procedua penalisht për veprën penale “Dëmtime të tjera me dashje”, shtetasi P. Z., 64 vjeç, banues në Himarë, pasi ka goditur me gurë, për motive të dobëta shtetasen M. D., 46 vjeçe, banuese në Himarë”, thuhet në njoftimin e policisë.