Gjysmë milionë njerëz marshojnë në Poloni kundër qeverisë, protestat më të mëdha që nga rënia e komunizmit

Rreth 500,000 njerëz marshuan në qendër të Varshavës të dielën pasdite në një tubim të madh kundër partisë në pushtet Ligj dhe Drejtësi (PiS), mbajtur në 34-vjetorin e zgjedhjeve të reja që i dhanë fund sundimit komunist në Poloni.

Marshimi u thirr nga Donald Tusk, ish-kryeministri polak dhe ish-president i Këshillit Evropian, i cili tani po udhëheq partinë e tij të Platformës Qytetare (PO) në një përpjekje për të mposhtur PiS në zgjedhjet që do të zhvillohen më vonë këtë vit.

“Ju jeni të gjithë këtu sepse sapo keni besuar se ne mund të fitojmë”, i tha Tusk turmës, e cila mbushi Sheshin e Kalasë së Varshavës.

Tubimi, i cili dukej të ishte demonstrimi më i madh politik në Poloni në dekada, u zhvillua vetëm disa ditë pasi presidenti miqësor ndaj PiS, Andrzej Duda, nënshkroi legjislacionin e diskutueshëm që krijonte një komision të posaçëm për të hetuar ndikimin rus në sigurinë e Polonisë. Komisioni do të ketë kompetenca të mëdha, duke përfshirë goditjen e kujtdo që do të zbulohet se merr vendime politike nën ndikimin e Rusisë me një ndalim 10-vjeçar nga mbajtja e posteve publike.

Opozita e Polonisë ka thënë se sanksionet e propozuara të komisionit të posaçëm mund të përdoren për të hequr Tusk nga politika nën akuza të sajuara.

Pas kritikave në Poloni, si dhe nga SHBA dhe BE, Duda që atëherë ka lëvizur për të zbehur kompetencat e komisionit. Megjithatë, kjo do të kërkonte një votim tjetër në parlament.

Polonia po përgatitet për atë që pritet të jetë një zgjedhje me rezultat të ngushtë këtë vjeshtë. Sipas Sondazhit të Sondazheve të POLITICO, Platforma Qytetare e Tusk aktualisht është pas PiS. Por partia në pushtet nuk ka mbështetjen e mjaftueshme për t’i garantuar asaj një shumicë në parlamentin e ardhshëm.

Pozicioni i PiS në sondazhe është dobësuar në vitin 2023 si pasojë e inflacionit dyshifror dhe një ngadalësimi ekonomik. Të dyja pritet të lehtësohen më vonë këtë vit, duke i dhënë ndoshta pak hapësirë partisë në pushtet për të kapërcyer opozitën dhe për të siguruar një mandat të tretë radhazi të paprecedentë në detyrë.