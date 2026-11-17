Hashim Thaçi, është shpallur fajtor për disa akuza nga gjykata në Hagë në lidhje me gjyqin për pengim të drejtësisë. Ai dënohet me 17 muaj burg, që i shtohet dënimit prej 25 vitesh, i dhënë para pak muajsh për akuzat gjatë periudhës së luftës.
“Hashim Thaçi, unë ju shpall fajtor për tentativë pengimi të personave zyrtare për pengimin e detyrave zyrtarë në bashkëpunim.
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Fajtor për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe fajtor për mosbindjen ndaj gjykatës.
Ju shpall të pafajshëm për tentativë për pengim të personave zyrtare dhe mosbindje ndaj gjykatës. Dënoheni me dënim të njëhsuar prej 17 muajsh burgim”, u shpreh gjykatësi.