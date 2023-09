Gjykata merr vendimin për Lefter Kokën, me sa vite dënoi ish-ministrin

Ish-ministri i Mjedisit, Lefter Koka dënohet me 10 vite burg për dosjen e inceneratorit të Fierit.

Duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar do të bëjë 6.8 vite burg për shkak se ulet 1/3.

Gjithashtu gjykata e posaçme vendosi që t’i bllokohet vetëm një pasuri në vlerën e korrupsionit që akuzohet se ka përfituar dhe të tjerat i lirohen.

Ish-deputeti Alqi Bllako u dënua me 4 vite dhe për shkak të uljes me 1/3 do të bëjë 2.6 vite. Klodian Zoto është dënuar me 6 vite burg për pastrim parash.

Biznesmeni Arben Dervishaj, Arjola Kodra dhe Juri Imeraj janë shpallur të pafajshëm. Pjesa tjetër e të akuzuarve, disave u është pezulluar dënimi për shkak se e kanë kryer në paraburgim.