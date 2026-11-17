Biznesmeni italian Francesco Becchetti do të vuajë dënimin me 12 vite burg, pasi Gjykata e Lartë la në fuqi vendimin e Apelit.
Vendimi konfirmon shkurtimin me pesë vite të dënimit fillestar prej 17 vitesh burg.
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Becchetti është shpallur fajtor për ngritjen e një skeme mashtrimi me TVSH dhe për pastrim parash.
Akuzat ndaj tij përfshijnë katër vepra penale: “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Falsifikim dokumentesh” dhe “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”.