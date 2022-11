Gjykata e Lartë ka refuzuar rekursin e dy rusëve dhe ukrainasit të akuzuar për spiunazh. Rusët Mikhail Zorin, Svetlana Timofeeva, të arrestuar në uzinën e armëve të Gramshit dhe miku i tyre ukrainas, Fedir Alpatov do qëndrojnë në qeli, deri në përfundim të hetimeve.

Tre ‘spiunët’, iu drejtuan me rekurs Gjykatës së Lartë duke ankimuar vendimin e gjykatës së Apelit Durrës, por shkalla më e lartë e gjyqësorit nuk e ka pranuar kërkesën e tyre për masë më të butë sigurie duke e rrëzuar në dhomë këshillimi. Rusët dhe ukrainasi te akuzuar për dy akuza, atë “Sigurimit të informatave” dhe “Goditja për shkak të detyrës”, do të hetohen nën masën e arrestit me burg. Tre të huajit u arrestuan pasi në muajin gusht në uzinën e Gramshit sulmuan 2 ushtarë roje me spray neoparalizues.