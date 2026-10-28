Gjykata Administrative e Apelit pezullon bojkotin e avokatëve në GJKKO: Kthehuni në seanca

Gjykata Administrative e Apelit, ka pezulluar vendimin e Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë për bojkotin e proceseve gjyqësore. Raportohet se vendimi i gjykatës ka të bëjë vetëm me Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).
Avokatët kanë bojkotuar prej dy muajsh seancat gjyqësore në shenjë kundërshtie ndaj rregullores së re të GJKKO-së, e cila nuk u lejon përdorimin e celularëve gjatë seancave dhe jo vetëm.
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Pezullimi i vendimit të Dhomës së Avokatisë vjen në këtë kontekst, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të ndikojë vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit në vijimësinë e proceseve gjyqësore në GJKKO.