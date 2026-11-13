GJKKO refuzon kërkesën e Lulëzim Pepës, Fatjon Markut dhe dy të tjerëve për zbutjen e masës së sigurisë

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nuk pranoi kërkesën e Lulëzim Pepës, Fatjon Markut, Aleks (Shkëlqim) Pepajt dhe Ilir Lazrit për të zëvendësuar masën e sigurisë “arrest në burg” me një masë më të butë.
Të katër iu drejtuan GJKKO-së më 5 nëntor 2026. Krahas ndryshimit të masës, ata kërkuan që Prokuroria të jepte informacion me shkrim për hetimet e kryera dhe nevojat e sigurimit.
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Kërkesa u rrëzua me vendimin nr. 995, datë 13 nëntor 2026, nga trupi gjykues i kryesuar prej gjyqtares Alma Kodraliu. Sipas vendimit, shpenzimet gjyqësore do të paguhen nga kërkuesit.
Vendimi mund të ankimohet në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda pesë ditëve, afat që nis ditën pas njoftimit të tij.