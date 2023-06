Gjimshiti i mungon Kombëtares, bëhet baba për herë të dytë!

Kombëtarja shqiptare zhvilloi pasditen e sotme seancën e radhës stërvitore në kuadër të dy ndeshjeve të qershorit ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe, të vlefshme për kualifikueset e Europianit 2024.

Në ndryshim nga ditët e tjera, skuadra u zhvendos këtë të mërkurë në stadiumin ‘Air Albania’, duke zhvilluar kështu një seancë stërvitore në vendin ku do të zhvillohet ndeshja, për t’u përshtatur më shumë me terrenin sportiv ku do të luajnë të shtunën e 17 qershorit. Grupi i lojtarëve të pranishëm punoi fillimisht me disa ushtrime me topin dhe më pas kanë provuar edhe disa situata të ndryshme loje, duke u fokusuar në sulm.