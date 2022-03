Gjiganti i teknologjisë i jep goditjen e madhe Rusisë

Microsoft, një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë në botë, ka ndaluar së bëri biznes në Rusi. Vendimin e ka njoftuar vetë kompania.

“Po ndalojmë shumë aspekte të biznesit tonë në Rusi në përputhje me vendimet e sanksioneve qeveritare”, theksonte deklarata.

Firma tha gjithashtu se “veproi kundër pozicionimit rus, masave shkatërruese ose përçarëse kundër më shumë se 20 organizatave të qeverisë ukrainase, IT dhe sektorit financiar”.

Microsoft tha po ashtu se është në kontakt me stafin që është dashur të largohen nga Ukraina dhe do të punojë me SHBA, Britaninë dhe BE në vijim.