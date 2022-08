Gjermania prezanton rregullat e reja për kursimin e energjisë

Teksa lufta në Ukrainë po vijon që prej 24 shkurtit të këtij viti, duket se një problem madhor për Europën do të jetë furnizimi me lëndët e nevojshme energjitike.

Gjermania është një prej vendeve më të prekura nga kriza energjitike, pasi Rusia ka vendosur mbylljen e një arterjeje të rëndësishme të furnizimit me gaz.

Ministri gjerman i Ekonomisë Robert Habeck njoftoi rregullore të reja që do të lidhen me kursimin e energjisë për shkak të frikës nga mungesat dhe janë pasojë e ndalimit të furnizimit të gazit rus për shkak të luftës në Ukrainë.

Ngrohja në ndërtesat publike do të lejohet në maksimum 19 gradë Celsius, ndërtesat dhe monumentet nuk do të ndriçohen më gjatë natës dhe as tabelat nuk do të ndriçohen, tha Habeck për gazetën “SZ”.

“Nevojitet edhe më shumë masa shtrënguese në botën e biznesit”, tha ai, pa dhënë detaje. Ai tha se kjo është duke u diskutuar me përfaqësues të Ministrisë së Punës.

Në korrik, Habeck prezantoi një paketë të re të konsumit të energjisë në kuadër të një reduktimi të ndjeshëm të furnizimit me gaz rus. Në atë kohë, thuhej se është e rëndësishme të reduktohet konsumi i gazit në kompani, ndërtesa zyrash dhe në familje private.

Ministria e Ekonomisë tani planifikon të prezantojë masa shtesë lidhur me konsumin dhe efikasitetin e energjisë në bashkëpunim dhe koordinim me ministritë e tjera. Për këto masa është parashikuar një periudhë fillestare prej gjashtë muajsh.