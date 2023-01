Gjermania nuk ndalet, veç tankeve do të dërgojë në Ukrainë edhe armë të tjera

Kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz, ka thënë se qeveria e tij ka në plan të dërgojë mbështetje të mëtejshme ushtarake në Ukrainë përtej 14 tankeve Leopard 2A6 të njoftuara më herët sot.

Duke folur në një konferencë për shtyp me kryeministren islandeze, Katrín Jakobsdóttir, Scholz tha se ishte “rruga e duhur” për të mbështetur Kievin me dërgesat e armëve, veçanërisht me tanke.

“Krahas tankeve që po diskutohen tani, ne vazhdojmë të synojmë të zgjerojmë atë që kemi dorëzuar”, tha ai.

Ai tha se dërgesat e mëtejshme të armëve mund të përfshijnë sisteme të mbrojtjes ajrore, artileri të rëndë dhe raketa të shumta. /albeu.com