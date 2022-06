Gjermania njofton masa të reja për të ulur konsumin e gazit

Gjermania thotë se do të marrë masa urgjente për të garantuar furnizimin me energji në rast se Rusia ndërpret më tej ose ndalon furnizimet e saj me gaz.

Kjo do të përfshijë rritjen e përdorimit të qymyrit, thotë qeveria.

“Për të reduktuar konsumin e gazit, duhet të përdoret më pak gaz për të prodhuar energji elektrike. Termocentralet me qymyr do të duhet të përdoren më shumë në vend të tyre,” tha ministria e ekonomisë në një deklaratë të cituar nga agjencia e lajmeve AFP.

“Është e hidhur, por e domosdoshme për reduktimin e konsumit të gazit,” tha Habeck në deklaratë.

Berlini po propozon të vërë në dispozicion 15 miliardë euro për të mbushur objektet e magazinimit, një kërkesë kryesore për dimrin e ardhshëm, sipas raporteve të shtypit gjerman.

Masa të tjera përfshijnë shkurtimin e përdorimit të gazit në industri dhe prodhimin e energjisë.

Ministri i Ekonomisë, Robert Habeck, citohet të ketë thënë se situata është serioze dhe se konsumi i gazit duhet të vazhdojë të bjerë, kështu që duhet të ruhet më shumë gaz, përndryshe gjërat do të bëhen “vërtetë të ngushta” në dimër.

Masa vjen pas një paralajmërimi nga gjigandi rus energjetik Gazprom javën e kaluar se do të shkurtonte ndjeshëm dërgesat në Evropë dhe gjysmën e furnizimit të tij në Gjermani.

Gazprom fajësoi punën e riparimit për shkurtimin e furnizimit me gaz përmes tubacionit Nordstream 1 në Gjermani në 40% të kapacitetit të tij të zakonshëm, por zyrtarët gjermanë besojnë se ishte një lëvizje politike për të ndëshkuar Gjermaninë për mbështetjen e saj ndaj Ukrainës./albeu.com