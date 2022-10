Gjendet e vdekur vajza 12-vjeçare brenda në një valixhe, policia franceze zbulon detajet rrëqethëse

Një ngjarje e rëndë ka nodhur në Paris, ku një vajzë 12-vjeçare është gjetur e vdekur në një valixhe.

Sipas policisë, në trupin e pajetë të fëmijës ishin shkruar me “pajisje” numrat 1 dhe 0, shkruan New York Post.

Duart dhe këmbët e fëmijës, emri i të ciliës nuk bëhet i ditur, ishin lidhur me shirit dhe duket se shkaku i vdekjes është mbytja, siç raportojnë Fox News dhe Independent.

Missing Paris girl, 12, found dead in suitcase with numbers ‘placed’ on body: report https://t.co/iHrrUb6Khp pic.twitter.com/8Funv6MIVA

— New York Post (@nypost) October 16, 2022