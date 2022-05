Gjenden 500 kg kokainë në fabrikën e ‘Nespresso’ në Zvicër, si e fshehën drogën në qeset me kafe

Mbi 500 kg kokainë që vlerësohet të jetë me vlerë më shumë se 50 milion franga zvicerane (50.65 milion dollarë) janë gjetur në një enë me qese me kokrra kafeje për fabrikën Nespresso të Nestle (NESN.S) në Romont në Zvicrën perëndimore.

Sipas Reuters policia u informua të hënën mbrëma nga Nespresso se stafi kishte gjetur një substancë të bardhë të papërcaktuar gjatë shkarkimit të qeseve me kokrra kafeje që sapo kishin ardhur nga Brazili, tha policia në një deklaratë. Analizat treguan se lënda ishte kokainë.

“Substanca në fjalë nuk ra në kontakt me asnjë nga produktet tona ose pajisje prodhimi të përdorura për prodhimin e produkteve tona,” tha Nespresso në një deklaratë të dërguar me email.

“Meqenëse një hetim policor është duke u zhvilluar, ne nuk mund të ndajmë më shumë detaje. Ne duam të sigurojmë konsumatorët se të gjitha produktet tona janë të sigurta për t’u konsumuar,” tha prodhuesi i kapsulave të kafesë./albeu.com