Gjalpi i kikirikut është “ilaç” për problemin e përhapur te gratë, trajton dhe këto 7 probleme të tjera

Humbja e peshës, parandalimi i kancerit të gjirit, reduktimi i pagjumësisë dhe shumë më shumë – gjalpi i kikirikut është një ilaç natyral që mund t’i bëjë shumë të mira trupit. Ai është i mbushur me vitamina, minerale, yndyra të shëndetshme dhe elemente për të cilat trupi jonë ka shumë nevojë.

E gjitha çfarë duhet t bëni është ta konsumoni në mënyrë të moderuar dhe do t’i shihni rezultatet shumë shpejt. Ne në pergatit.com kemi përgatitur këtë artikull për ju, që tregon sa i mirë është ky produkt. Kështu që, blijeni, mbusheni një lugë dhe kënaquni me të mirat shëndetësore të tij!

Proteinat natyrale dhe yndyrat natyrale në kikirik mund ta reduktojnë në mënyrë të dukshme rrezikun nga sëmundjet e gjirit, si kanceri. Kjo thuhet sipas një studimi të kryer nga Fondacioni për Hulumtime të Kancerit të Gjirit dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në SHBA. Ngrënia e këtij produkti çdo ditë ka efekte pozitive në trupin tuaj dhe veçanërisht në gjinj. Kështu që, nëse nuk jeni alergjik ndaj tij, mos e lini pa e ngrënë.

Ndihmon në heqjen e kileve

Gjalpi i kikirikut është larguar nga ushqimet ditore sepse konsiderohej se është shumë i yndyrshëm. Por, kjo nuk është e saktë, sepse gjalpi i kikirikut është burim i madh i proteinave, fibrave dhe ushqyesve. Nuk i ndryshon nivelet e sheqerit në gjak dhe i jep trupit elemente të shëndetshme. Konsumimi i dy lugëve (të gjellës) gjalpë kikiriku, dy herë në javë, mund të reduktojë shtimin e peshës.

Përmban sterol bimor – i quajtur beta-sitosterol, i cili mund të ndihmojë në normalizimin e niveleve të hormonit të stresit, të quajtur kortizol. Yndyrat e tij të shëndetshme, antioksidantët, hekuri, magnezi, kalciumi dhe vitamina C ju ndihmojnë të përmbushni mungesën e këtyre elementeve në trupin tuaj dhe ju bëjnë të ndiheni më mirë. Gjithashtu, nëse e kombinoni me ushqimin tuaj të preferuar, do të ketë efekt edhe më të mirë në disponimin tuaj.

Rritë aktivitetin e trurit dhe përmirëson kujtesën

Vitamina E, zinku, magnezi dhe naicini në kikirikë mbështesin aktivitetin e trurit. Vitamina E është në gjendje ta përmirësojë kujtesën, sidomos tek më të vjetrit. Është gjetur madje se ndihmon edhe në sëmundjen e Alzheimerit. Kështu, një tjegull gjalpë kikiriku mund të jetë dhurata më e mirë që mund t’ia dhuroni gjyshërve tuaj!

Ndihmon muskujt para dhe pas ushtrimeve

Gjalpi i kikirikut është ushqimi më i mirë para dhe pas ushtrimeve. Yndyrat dhe karbohidratet e tij do t’ju mbushin mjaftueshëm me energji për një sesioni ushtrimesh. Ai është i pasur edhe me kalium, i cili luan një rol kyç në shëndetin e muskujve. Për më tepër, mund të parandalojë dëmtimin e muskujve, kështu që duhet ta hani në mënyrë që ushtrimet të kthehen në kënaqësi dhe jo lodhje, transmeton pergatit.com.

Mban nën kontroll shtypjen e gjakut

Një veti tjetër e mahnitshme e kaliumit – është në gjendje ta ulë shtypjen e gjakut. Ky efekt krijohet bashkë me magnezin – një tjetër element shumë i pranishëm në kikirikë. Në mënyrë që të funksionojë për ju, gjejeni versionin pa kripë të këtij produkti.

Ul shanset e zhvillimit të diabetit

Një tjetër veti e mirë e gjalpit të kikirikut – mund të ulë rrezikun nga diabeti. Po, kikirikët kanë shumë yndyrë, por këto janë yndyra të pangopura – dhe janë të shëndetshme për ju. Ato janë në gjendje të përmirësojnë glukozën dhe stabilitetin e insulinës. Në një hulumtim të bërë nga Universiteti i Harvardit, u gjetën disa rezultate mahnitëse – gratë që konsumuan gjalpë kikiriku rregullisht, ishin 21% më pak të rrezikuara nga diabeti, krahasuar me ato që nuk e kishin ngrënë kurrë atë.

Ju ndihmon të flini më mirë

Aminoacidet në kikirikë, të quajtura triptofan, rritin hormonin e gjumit, melatoninin dhe hormonin e lumturisë, serotoninin. Ju qetëson, ngadalëson proceset e trupit dhe promovon gjumë të mirë të natës. Edhe pse, nuk ka nevojë të hani shumë – veç disa lugë mjaftojnë.

I mirë për gratë shtatzëna

Duket se ngrënia e gjalpit të kikirikut gjatë shtatzënisë ka gjithashtu efekt pozitiv në fetus. Është e mundur që gjalpi i kikirikut t’i ndihmojë fetusit dhe ta mbrojë atë nga alergjitë e kikirikëve në ligamentin e mitrës. Gjithashtu, elementet e gjalpit të kikirikut janë shumë të mira edhe për shëndetin e nënave.