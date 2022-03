George Soros: Pushtimi rus i Ukrainës shënon fillimin e Luftës së Tretë Botërore

Pyetja që rri pezull mbi komunitetin botëror përveç ” kur do të përfundojë lufta në Ukrainë ” është ” nëse Vladimir Putin është një kriminel lufte “.

Pas përshkrimit të presidentit amerikan si një “ diktator dhe kriminel,” në dëm të homologut të tij rus, ka shpërthyer një debat i gjerë, me miliarderin George Soros që flet për mundësinë e një lufte të tretë botërore.

Megjithatë, duke shkruar në Project Syndicate, biznesmeni shpjegon pse planet e presidentit rus mund të bien në vesh të shurdhër.

“Putini ishte një agjent shumë i zgjuar i KGB-së, por nuk duket më kështu. Pas një fiksimi të caktuar, duket se ka humbur lidhjen me realitetin. Ai sigurisht nuk e vlerësoi saktë situatën në Ukrainë”, vëren ndër të tjera Soros në artikullin e tij.

“Rusia mund ta humbasë luftën”, tha ai.

Detaje nga shkrimi i George Soros

Pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt shënon fillimin e një lufte të tretë botërore që mund të shkatërrojë qytetërimin tonë.

4 shkurti – fillimi i festimeve Kineze të Vitit të Ri Hënor dhe Olimpiadës Dimërore të Pekinit – disa ditë para pushtimit, u parapri nga një takim i gjatë midis Presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij kinez.

Në fund të këtij takimi, të dy burrat publikuan një dokument prej 5000 fjalësh , të cilin e kishin hartuar me shumë kujdes dhe ku shpallnin fillimin e një bashkëpunimi të ngushtë mes dy vendeve. Ky dokument është më i fortë se çdo traktat dhe konsiderohet se i kanë paraprirë negociatave të detajuara.

U habita që Xi, me shumë gjasa, siç tregojnë faktet, i dha leje Putinit të pushtonte territorin ukrainas dhe të fillojë një luftë kundër saj.

Ai duhet të jetë shumë i sigurt për t’u rizgjedhur si udhëheqës i përjetshëm i Kinës më vonë këtë vit. Pasi ka mbledhur të gjithë pushtetin në duart e tij, Xi ka hartuar me kujdes skenarin me të cilin do të arrijë të duket i denjë për Mao Ce Dunin dhe Deng Xiaoping.

Me mbështetjen e Xi, Putin filloi të realizonte ëndrrën e jetës së tij me barbari të pabesueshme. Teksa i afrohet moshës 70-vjeçare, Putin mendon se koha për të lënë gjurmë në historinë ruse është ose tani ose kurrë. Megjithatë, perceptimi i tij për rolin e Rusisë në sistemin botëror mund të përshkruhet si i çoroditur. Ai duket se beson se populli i tij ka nevojë për një Tsar që mund ta ndjekë verbërisht.

Kjo, megjithatë, është e kundërta e një shoqërie demokratike dhe është një vizion që shtrembëron “shpirtin” rus, i cili konsiderohet shumë emocional.

Si fëmijë, kisha takuar shumë herë ushtarë rusë që nga pushtimi i Hungarisë në vitin 1945. Po t’i pyesje, do të ndajnë me ty edhe copën e fundit të bukës. Më vonë, në fillim të viteve 1980, fillova atë që unë e quaj “bamirësi politike”.

Së pari, ngrita një institucion në vendin tim, Hungari. Kur Mikhail Gorbachev erdhi në pushtet në 1985, shpërbërja e Bashkimit Sovjetik kishte filluar tashmë. Ngrita një institucion në Rusi dhe më pas bëra të njëjtën gjë në të gjitha shtetet pasardhëse. Në Ukrainë, në fakt, e bëra këtë para se të bëhej një vend i pavarur. Unë gjithashtu vizitova Kinën në 1984 dhe isha i huaji i parë që u lejua të ngrinte një institucion (të cilin e mbylla në 1989, pak para masakrës së Sheshit Tiananmen).

Unë nuk e njoh personalisht Putinin, por e kam parë nga afër ardhjen e tij në pushtet, plotësisht i vetëdijshëm për mizorinë e tij. Ajo ka shkatërruar kryeqytetin çeçen, Grozny, ashtu siç po kërcënon të bëjë për momentin me kryeqytetin ukrainas, Kiev.

Ai ishte i zgjuar, por…

Putin ishte një agjent shumë i zgjuar i KGB-së, por nuk duket më kështu. Pas një fiksimi të caktuar, duket se ka humbur lidhjen me realitetin. Ai sigurisht nuk e vlerësoi siç duhet situatën në Ukrainë. Ai priste që ukrainasit rusisht-folës t’i mirëpresin ushtarët rusë me krahë hapur. Përkundrazi, megjithatë, doli se ata nuk ishin të ndryshëm nga pjesa tjetër e popullsisë që fliste ukrainas. Ukrainasit kanë bërë rezistencë tepër të guximshme kundër forcave të tyre shumë më të fuqishme.

Në korrik 2021, Putin publikoi një raport të gjerë duke pretenduar se rusët dhe ukrainasit ishin me të vërtetë një popull dhe se ukrainasit ishin mashtruar nga trazirat neo-naziste. Pjesa e parë e argumentit të tij ka një bazë historike, duke pasur parasysh se Kievi ishte selia origjinale e Kishës Ortodokse Ruse. Në pjesën e dytë, megjithatë, ai që është mashtruar është Putini. Ai duhej ta dinte më mirë. Shumë ukrainas luftuan me guxim gjatë protestave të Euromaidanit në 2014.

Ngjarjet e vitit 2014 e zemëruan Putinin. Megjithatë, ushtria ruse nuk u paraqit mirë kur u urdhërua të sulmonte vëllezërit e saj ukrainas. Korrupsioni sistemik në mënyrën se si jepen kontratat e mbrojtjes ka luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm në performancën e dobët të ushtrisë. Megjithatë, në vend që të fajësojë veten, Putini duket se fjalë për fjalë është çmendur.

Ai vendosi të ndëshkojë Ukrainën sepse rezistoi dhe duket se po vepron pa asnjë pengesë. Ajo hedh në betejë të gjithë ushtrinë ruse dhe shpërfill të gjitha rregullat e luftës, duke bombarduar pa dallim, kryesisht popullsinë civile. Shumë spitale janë dëmtuar dhe rrjeti i energjisë që furnizon termocentralin bërthamor të Çernobilit (i cili aktualisht është i pushtuar nga trupat ruse) është dëmtuar. Në Mariupolin e rrethuar, 400,000 njerëz kanë qenë pa ujë dhe ushqim për gati një javë.

Rusia mund ta humbasë luftën. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po dërgojnë armë mbrojtëse në Ukrainë dhe po përpiqen të blejnë MIG të prodhimit rus që pilotët ukrainas dinë t’i përdorin. Këto mund të bëjnë një ndryshim. Pavarësisht nga rezultati, megjithatë, Putini ka bërë tashmë mrekulli në forcimin e vendosmërisë dhe unitetit të BE-së, shkruan protothema.