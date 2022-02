Gazetari britanik bëhet viral në rrjet, raporton tensionet në Ukrainë në 6 gjuhë të ndryshme (VIDEO)

Një 41-vjeçar, korrospondent i Associated Press, i cili aktualisht po mbulon krizën në Ukrainë, drejtpërdrejtnga Kievi, ka bërë xhiron e internetit gjatë 24 orëve të fundit.

Arsyeja për Philip Croëther që dje, postoi në llogarinë e tij personale në Tëitter një video me pjesë nga lidhjet e tij live me gjashtë televizione të ndryshme.

Gazetari 41-vjeçar analizoi zhvillimet në anglisht, luksemburgas, spanjisht, portugalisht, frëngjisht dhe gjermanisht./albeu.com

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022