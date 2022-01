Gaz Bardhi “i nxjerr bojën” Sali Berishës, i publikon foto me Enver Hoxhën: Çfarë shëmtie, çfarë turpi (FOTO LAJM)

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi ka publikuar disa fotografi të ish-kryeministrit Berisha me diktatorin Enver Hoxha.

Reagimi i tij ka ardhur pas incidentit të ndodhur me të rinjtë e FRPD, të cilët ditën e sotme qëlluan me vezë makinën e kryedemokratit Lulzim Basha gjatë takimit që zhvilloi me Lidhjen Demokratike të Gruas.

“Çfarë shëmtije, çfarë turpi! 20 antimitingashët, si vullnetarët shëtitës të Enverit, jo vetëm model i vjetëruar dhe vetëdiskretitues, por prova më kuptimplotë se e shkuara duhet lënë pas përgjithmonë. Keqpërdorimi i grave dhe të rinjve si mjet dhune i pakicës brenda të njëjtës familje politike tregon se porositësi e ndien fundin e vet politik. Për PD, gratë dhe të rinjtë janë gur themeli për ringritjen si një forcë moderne drejt pushtetit”, shkruan Bardhi krahas fotografive./albeu.com/