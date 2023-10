Gati përjashtimi i 7 deputetëve, Sinaj thotë se grushti i Nallbatit nuk ishte për të

Deputeti socialist Vullnet Sinaj thotë se kolegu Bledion Nallbati nuk e goditi atë gjatë sherrit mbrëmjen e djeshme, por e kisthe me mikrofonin. Duke folur jashtë Kuvendit, Sinaj tha se në fakt fajtori kryesor për situatën e krijuar ishte Sali Berisha

“Është një incident i krijuar nga Sali Berisha për ti shpëtuar drejtësisë shqiptare. Personalisht jo por do jem pjesë e grupit PS nëse ata do të ndërmarrin një vendim do të jem. Jashtë seancës i thashë Nallbatit pse e bënte atë veprim pasi kishim raporte normale. Përgjigjja e tij ishte se e kisha me kartën jo me ty,” tha ai, ndërkohë që Kuvendi është duke bërë gati procedurat për përjashtimin e deputetëve që morën pjesë dje në sherrin gjatë seancës plenare. /albeu.com