Gati marrëveshja, hungarezët blejnë “ALBtelecom-in”

Është arritur marrëveshja përfundimtare e shitjes së “ALBtelecom” tek kompania hungareze 4iG. Njoftimi është bërë nga vetë kompania blerëse e cila shprehet se do të marrë 80.27% të aksioneve të “ALBtelecom sh.a”.

Blerja e shumicës kontrolluese të aksioneve në ALBtelecom pritet të mbyllet pas miratimit të autoritetit shqiptar të konkurrencës, në fund të janarit 2022.

Shoqëria Publike e Kufizuar 4iG, njofton Tregjet e Kapitalit dhe Financiar se ka lidhur një marrëveshje përfundimtare shitblerje për të zotëruar 80.27 për qind të aksioneve në ALBtelecom sh.a nga Cetel Telecom. , një degë në pronësi të “Çalik Holding” të Turqisë.

Shteti shqiptar do të vazhdojë të ushtrojë të drejtat e tij të pronësisë minoritare në kompani nëpërmjet Ministrisë Shqiptare të Financave dhe Ekonomisë (13.78%) dhe Postës Shqiptare (2.47%). Paketa e aksioneve të ALBtelecom do të përvetësohet nga 4iG në një transaksion me shumë hapa, i cili do të rezultojë që “Çalik Holding”, një nga kompanitë më të mëdha familjare të Turqisë, të blejë një aksion prej rreth 3 për qind në kompaninë hungareze të info-komunikacionit si investitor institucional.

Shteti shqiptar mbetet aksioner i përbashkët i 4iG në ALBtelecom. Bashkëpunimi mund të hapë mundësi të mëtejshme biznesi të përbashkëta për “Çalik Holding” dhe 4iG në Ballkan dhe Azinë Qendrore.

ALBtelecom që u themelua në vitin 1912 dhe sot ka 743 punonjës është i pranishëm në të gjitha fushat e telekomunikacionit (televizion, telefon fiks, celular dhe internet broadband). Vitin e kaluar, kompania arriti një EBITDA prej 17.4 milionë euro me të ardhura prej 57.9 milionë euro. Kompania është ofruesi më i madh i telekomunikacioneve fikse në Shqipëri me 168,000 abonentë me fiks, 129,000 abononentë me internet dhe 71,000 abonentë TV dhe operatori i tretë më i madh celular me 420,000 abonentë celularë. ALBtelecom ka një infrastrukturë telekomunikacioni: përveç rrjetit më të madh të mbulimit të Shqipërisë prej 4500 kilometrash, kompania ka gjithashtu mbulimin më të madh të rrjetit optik gjeografikisht (GPON). Përveç infrastrukturës me tela, ALBtelecom ka edhe 450 stacione përsëritëse celulare, shumë prej të cilave sigurojnë lidhjen e rrjetit nëpërmjet rrjetit të vet optik. Kompania nisi shërbimet e saj të bazuara në LTE (4G) në 2015 dhe rinovoi frekuencat e saj 2G/3G në 2019, e cila zakonisht kërkohet për të ofruar lidhje celulare në zonat malore. ALBtelecom ka 88 dyqane ekskluzive në mbarë vendin.

4iG është një kompani që e ka origjinën në vitin 1995 dhe në portofolin e vet përfshin ofrimin e pajisjeve teknologjike dhe shërbimeve të lidhura me komunikimet satelitore, sistemet e menaxhimit të proceseve të punës për bizneset, ndërtimit dhe operimin e qendrave të të dhënave, etj. Prej vitit 2004, ajo është e listuar në Bursën e Budapestit, ndërsa aksioneri kontrollues, me 61% të aksioneve, është biznesmeni hungarez Gellért Jászai, njëkohësisht kryetar i Bordit të Drejtorëve dhe Drejtor i Përgjithshëm i kompanisë. /abcnews.al/