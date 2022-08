Gara për Kryeministrin e ri të Britanisë, ja kush i kryeson sondazhet

Liz Truss ruan një epërsi në dukje të padiskutueshme në garën për të qenë kryeministrja e ardhshme. Një sondazh iri tregon se ajo renditet 32 pikë përpara Rishi Sunak në mesin e anëtarëve konservatorë. Ndërsa fushata e tij lëkundet, ish-kancelari e përshkallëzoi sulmin e tij ndaj Truss mbrëmë duke paralajmëruar se planet e saj për të trajtuar krizën e kostos së jetesës do të çonin që miliona njerëz “të përfundonin në varfëri”.

Dy kandidatët për të pasuar Boris Johnson do të përplasen sërish sot në një takim në Belfast. Mbrëmë Truss, sekretari i jashtëm, ndërmori hapin e parë drejt veprimit ligjor kundër BE-së për refuzimin e lejimit të Britanisë për akses në programet evropiane të shkencës. Sondazhi nër faqen e internetit ConservativeHome tregoi renditjen e Truss me 60 për qind dhe Sunak me 28 për qind, dhe me 9 për qind ende të pavendosur dhe 3 për qind nuk preferojnë asnjërën. Sondazhi zbuloi se 60 përqind e anëtarëve kanë votuar tashmë.

Sondazhe të tjera kanë prodhuar rezultate shumë të ngjashme, por ekipi i Sunak këmbëngul se metodat e anketimit të anëtarëve konservatorë janë të pasakta dhe se ai ka marrë një pritje entuziaste gjatë fushatës. Mbrëmë doli se Truss dikur pohoi se punëtorët britanikë kishin nevojë për “më shumë ryshfet” dhe kundërshtuan në mënyrë të pafavorshme “mendësinë dhe qëndrimin” e tyre me kinezët.

Në një regjistrim të zbuluar nga The Guardian, Truss, në aë kohë kryesekretare e Thesarit, tha se Britania dëshironte “përgjigje të lehta” dhe fajësoi problemin e produktivitetit kombëtar. Këtë mëngjes, Kit Malthouse, ministri i zyrës së kabinetit, tha se kishte “një problem produktiviteti në këtë vend për disa kohë”. Ai tha se kjo ishte pjesërisht për shkak të mungesës së investimeve në makineri dhe tha se “shumë njerëz në ekonominë britanike punojnë jashtëzakonisht shumë”. Kur u pyet nga LBC nëse Truss kishte të drejtë, Malthouse, i cili ende nuk ka mbështetur publikisht asnjërin nga kandidatët e udhëheqjes, tha: “Çdo raport i vetëm shkollor që kisha thënë ndonjëherë ‘mund të përpiqet më shumë’. Kështu që nuk mendoj se ka asgjë të keqe të inkurajosh njerëzit të punojnë sa më shumë që të jetë e mundur.”. Sajid Javid, ish-sekretari i shëndetësisë, i cili po mbështet Truss, insistoi sot se “nuk mund të taksosh rrugën drejt rritjes” dhe se Truss kishte të drejtë që rezistoi duke dhënë më shumë detaje deri në një buxhet emergjent në shtator. Javid tha se “asgjë nuk është hequr nga tavolina” dhe se Truss pranoi “kjo është një krizë shumë, shumë serioze për familjet” pasi inflacioni u rrit mbi 10 përqind. “Njerëzit do të jenë të shqetësuar dhe Liz do të jetë personi i duhur për t’u marrë me këtë,” tha ai. Ai hodhi poshtë planin e Sir Keir Starmer për të ngrirë plotësisht faturat e energjisë gjatë dimrit.