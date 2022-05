Gabimet që bëjmë sa herë blejmë një palë këpucë të reja

1. Blini këpucë në mëngjes

Nëse mendoni se koha kur dilni për shopping nuk ka asnjë lidhje me blerjen e gabuar, mendoni sërish. Gjatë ditës këmbët kanë tendencën të fryhen, prandaj nëse blini këpucë të reja në mëngjes ka gjasa t’i blini më të vogla/ngushta nga ç’ju duhen.

2. Ti nuk njeh llojin e këmbës që ke

Eshtë shumë e rëndësishme të njohësh llojin tënd të këmbës për të zgjedhur këpucët më të rehatshme për ty. Një hile për ta zbuluar më kollaj është ta zhysni këmbën në ujë dhe pastaj të shkelni mbi një fletë kartoni.

Nëse shihni një gjurmë të plotë të lënë shenjë, ndoshta keni këmbë të sheshta, prandaj është e këshillueshme të blini këpucë me pak takë. Nga ana tjetër, nëse keni një hark shumë të theksuar, do të shihni një vrimë në qendër të gjurmës së këmbës, që do të thotë se është më mirë të zgjidhni këpucë që sigurojnë më shumë bazament. Nëse qendra e gjurmës është vetëm gjysmë e plotë, kjo do të thotë se ju keni një këmbë normale.

3. Vishni të njëjtat palë këpucësh gjatë gjithë kohës.

Të gjithë kemi një palë këpucës shumë të preferuara që s’duam t’i heqim kurrë nga këmba, por pavarësisht sa të rehatshme janë s’do të thotë se duhet t’i vishni gjatë gjithë kohës. Kjo nuk lidhet me stilin më shumë sesa me faktin që ndryshimi i këpucëve i jep këmbëve mundësi për të marrë frymë lirisht.

4. Blerja e këpucëve pa marrë në konsideratë materialin e tyre

Kur blini këpucë, mendoni më shumë për cilësinë e materialit sesa për bukurinë e tyre. Duhet të jenë rezistente ndaj ujit, material i freskët, dhe lëkurë e butë që këmba të qëndrojë rehat gjatë ditës.

5. Provoni vetëm një këpucë

Nuk ka kurrë dy gjëra njësoj në trupin tonë. Eshtë normale që njëra këmbë të jetë më e madhe/vogël se tjetra, prandaj para se të bëni një blerje sigurohuni t’i vishni të dyja këpucët dhe të ecni pak.

6. Vishni shapka ose këpucë të sheshta për një kohë të gjatë

Duken si zgjedhje perfekte për verë, por nuk rekomandohen të vishen për shumë gjatë. Duke veshur vetëm të sheshta ju ndryshoni mënyrën sesi ecni dhe kjo në afatgjatë mund t’ju shkaktojë probleme./albeu.com