Gabimet e Kilicdaroglu që e çuan në humbjen e vendit të parë në zgjedhjet turke

Në Turqi mbizotëron zhurma në prag të raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale. Opozita është e frustruar ndërsa Tajip Erdogan vazhdon lëvizjet për të forcuar aleatët e tij. Por çfarë bëri që Kemal Kilicdaroglu të humbasë vendin e parë ?

“Ka një zhgënjim të madh në publikun që i ka votuar”, tha mëngjesin e së mërkurës në emisionin “Lidhjet” për votuesit e opozitës turke në ERT, korrespondentja e televizionit në Stamboll, Arianna Ferentinou, duke theksuar se tani strategjinë e partisë, në funksion të raundit të dytë të zgjedhjeve turke, e marrin kryebashkiakun popullor të Stambollit, Ekrem Imamoglu dhe Canan Kaftanzioglu, një zyrtar i lartë i partisë më të madhe opozitare.

“Takimi i sotëm i përfaqësuesve të “Aleancës së Gjashtës”, i cili do të mbahet në Ankara nën drejtimin e Kemal Kilicdaroglu, pritet me interes të veçantë pasi do të analizohen rezultatet e zgjedhjeve dhe çfarë mund të ndryshojë për të tërhequr votuesit e Oganit.

“Votuesit kanë humbur çdo shpresë se diçka ndryshe mund të bëhet në raundin e dytë të zgjedhjeve turke dhe se opozita mund të rimëkëmbet, pavarësisht se Kilicdaroglu po përpiqet të rrisë moralin e tyre,” shtoi gazetarja.

Siç tha ajo, “opozita e ngre shumë çështjen e disa gabimeve të bëra në numërimin e votave, madje edhe nënshkrimet elektronike” dhe vlerësoi se kjo bëhet më shumë si shpërqendrim për të dhënë njëfarë shprese se gjërat do të ndryshojnë më 28 maj, kur Tayyip Erdogan mbetet favorit për të fituar.

Grindjet brenda “Aleancës së Gjashtë”

“Ka shumë ankesa në shtypin antiqeveritar dhe shkrime që synojnë gabimet e Kilicdaroglu, me shembullin më tipik se për dhjetë vjet ai nuk ka ndryshuar drejtuesit me të cilët punon. Nuk i ka dhënë mundësi të rinjve, bota më progresive e partisë së tij, për të dëgjuar zërin e tyre, për të marrë detyra dhe për të treguar një tjetër dimension të stilit të vjetër kemalist të partisë, që dominon”, theksoi korrespondentja e ERT.

Duke folur për bashkëpunimin e Ekrem Imamoglu-t dhe Canan Kaftanzioglu-s, ajo nënvizoi se ata të dy nuk shkojnë mirë pasi kryebashkiaku i Stambollit synon kryesimin e partisë duke qenë se është veçanërisht popullor.

“Ka shumë çështje brenda vendit që duhet t’i zgjidhin dhe duhet të kthehen si një front i bashkuar. Nëse mund ta bëjnë shumë shpejt dhe të bindin votuesit e tyre të shkojnë të votojnë”, shtoi ajo.

Duke komentuar qëndrimin e tij pas fitores në raundin e parë, Erdogan vuri në dukje se ai ka frymën e fituesit, duke i thënë popullit turk se nëse ai rizgjedhet do të jetë një garanci e stabilitetit për vendin. Dhe siç theksoi ai, me frymën e një fituesi, Erdogan tani po fokuson pjesën tjetër të fushatës së tij zgjedhore tek viktimat e tërmetit në Turqi.