G7 garanton sigurinë për Ukrainën, Kremlini: Gabim i rrezikshëm

Kremlini tha sot se garancitë e sigurisë që konsiderohen nga Perëndimi për Ukrainën do të ishin një gabim i rrezikshëm që do të dëmtonte sigurinë e vetë Rusisë dhe do ta ekspozonte Evropën ndaj rreziqeve më të mëdha për shumë vite.

Vendet e Grupit të Shtatë (G7) pritet të shpallin sot një kornizë ndërkombëtare që do të hapte rrugën për garancitë afatgjata të sigurisë për Ukrainën për të forcuar mbrojtjen e saj kundër Rusisë dhe për të parandaluar një sulm të ardhshëm, thanë zyrtarët.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se garancitë e propozuara të sigurisë për Kievin janë një gabim, të cilin Moska do të detyrohet ta marrë parasysh në vendimmarrjen e ardhshme.

“Ne e konsiderojmë këtë veprim si veçanërisht të gabuar dhe ndoshta shumë të rrezikshëm,” u tha Peskov gazetarëve.

“Sepse duke ofruar çdo lloj garancie sigurie për Ukrainën, këto vende do të injorojnë parimin ndërkombëtar të pandashmërisë së sigurisë. Duke dhënë garanci për Ukrainën, ata do të cenojnë sigurinë e Federatës Ruse”, tha ai.

Është e pamundur që Rusia të tolerojë çdo gjë që kërcënon sigurinë e saj, tha Peskov, duke shtuar se ai shpreson që politikanët në Perëndim të kuptojnë rreziqet që lidhen me sigurimin e garancive të tilla për Ukrainën.

Një veprim i tillë “është i mbushur me efekte veçanërisht negative në afat të mesëm, afatgjatë dhe madje edhe të shkurtër,” tha Peskov.

“Duke marrë një vendim të tillë, këto vende do ta bëjnë Evropën shumë më të rrezikshme për shumë e shumë vite në vijim. Dhe sigurisht që do të na bëjnë dëm, të cilin do ta kemi parasysh dhe do ta mbajmë parasysh në të ardhmen”.