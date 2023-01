Fundoset anija e mallrave në brigjet japoneze, 8 marinarë ende të zhdukur

Japonia dhe Koreja e Jugut janë duke vazhduar kërkimet për tetë anëtarë të ekuipazhit të një anijeje mallrash që u u fundos gjatë natës në pjesën jugperëndimore të arkipelagut japonez në Nagasaki.

Mediat japoneze dhe koreano-jugore thanë se 14 anëtarë të ekuipazhit u shpëtuan pasi anija “Jintian” u fundos në brigjet e Nagasaki të Japonisë.

“Gjithsej 14” marinarë janë shpëtuar deri më tani, tha një zëdhënës i rojes bregdetare japoneze për AFP.

“Ne ende nuk e dimë gjendjen e tyre shëndetësore as kombësitë e tyre,” shtoi ai.

A #HongKong registered cargo ship with 22 crew members sank in the sea between #SouthKorea and #Japan early Wednesday morning. 5 sailors have been rescued and #SouthKorean & #Japanese coast guards are still searching for the missing. Bad weather is hampering rescue efforts. pic.twitter.com/7xKWuawe0t

