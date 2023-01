“Fshinë” pasurinë e ish-zyrtares së kryeministrisë, avokati: Nënë e bir rrezikojnë 4-10 vite burg

Avokati Idajet Beqiri ka bërë me dije se Rozeta Rakipllari alias Dobi, së bashku me djalin e saj Havierin rrezikojnë të dënohen me 4 deri në 10 vite burg.

Nënë e bir akuzohen për vjedhjen e 120 mijë eurove në shtëpinë e ish-zyrtares së kryeministrisë Alda Klosi.

I ftuar në Euronews avokati tha se pjesë e hetimit do të jetë edhe Alda Klosi, por momentalisht kjo e fundit konsiderohet e pafajshme.

“Situatën e rëndon shuma. Sipas nenit dënimi parashikohet nga 4 deri në 10 vjet. Nëna e ka shumë pozitën e vështirë por dhe djali nuk dënohen më pak se 4 vite. Ne po ndërtojmë një shoqëri imorale. Pjesë e hetimit do të jetë dhe zyrtarja, por momentalisht ajo konsiderohet jo vetëm e pafajshme por edhe viktimë. Ajo do e justifikojë. Gjithmonë viktimën duhet ta konsiderojmë viktimë”, tha Beqiri./Albeu.com/