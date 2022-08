Frikë për ndërprerje në muajt në vijim, “fluturon” edhe sot çmimi i gazit natyror

Çmimi i gazit natyror po kap shifra rekord në tregjet ndërkombëtare.

Kjo vjen pas frikës për një ndërprerje të mundshme në muajt në vijim të furnizimit me gaz.

Kontratat e së ardhmes holandeze u rritën me 5.2% në 291 euro për megavat orë, ndërsa analistët e shohin një ndërprerje mbi 300 dollarë vetëm si çështje kohe, duke lënë të hapur mundësinë e çmimeve të mëtejshme dhe mbi 400 dollarë për megavat orë.

Gazprom i Rusisë ka njoftuar se do të ndalojë flukset në tubacionin e tij kryesor të gazit natyror Nord Stream për tri ditë riparime më 31 gusht, duke ngritur përsëri shqetësimet se mund të mos rifillojë rrjedhat pas kësaj.

Kjo ndërprerje e re rrezikon përpjekjet e Evropës për të mbushur depozitat e gazit natyror përpara muajve të ftohtë të dimrit.

Megjithatë, stoqet e mbajtura në magazinat në të gjithë Evropën kanë tejkaluar nivelet e zakonshme të sezonit, madje po i afrohen objektivit të vendosur nga Komisioni, për të përballuar dimrin e vështirë.

Sipas Inventarit të Përmbledhur të Magazinimit të Gazit (AGSI+), shkalla e shfrytëzimit në objektet e depozitimit të gazit natyror tani kalon 77% nga 28% në fund të dimrit dhe, duke përjashtuar çdo rrethanë të paparashikuar, do të arrijë shumë më herët objektivin prej 80% që ka vendosur për 1 nëntorin.

Të dhënat e AGSI+ tregojnë se në fund të shkurtit, shkalla e përgjithshme e përdorimit të magazinave ishte 28%, duke rënë në 26% në fund të marsit, përpara se të rritet në 33% në fund të prillit, 47% në fund të majit dhe 60% në fund të qershorit.

Portugalia dhe Britania e Madhe janë vendet e vetme që kanë mbushur të gjitha rezervuarët e gazit natyror deri në 100%, e ndjekur nga Polonia me 99%, Danimarka me 93% dhe Suedia me pak më shumë se 90%.

Komisioni u ka bërë thirrje operatorëve të magazinimit të gazit që të mbushin objektet e tyre në të paktën 80% deri më 1 nëntor të këtij viti, por disa shtete anëtare të varura nga gazi kanë shkuar edhe më tej, ku Gjermania dhe Italia kanë mandatuar që magazinat të jenë plot 90% deri në nëntor.

Paqëndrueshmëria e krijuar nga sanksionet e Rusisë rriti konkurrencën për furnizimet e disponueshme dhe tronditi tregjet globale, me çmimet në rritje nga Azia në SHBA. Një tjetër shkurtim i zgjatur do të përkeqësonte një krizë që ka zgjatur prej muajsh, duke nxitur inflacionin, duke ulur prodhimin industrial dhe duke rritur rrezikun e një recesioni në ekonomitë më të mëdha të Evropës.