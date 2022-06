Frikë dhe panik në aeroportin e Majemit, shpërthen në flakë avioni me 100 pasagjerë (VIDEO)

Një avion ka marrë flakë pas uljes në një aeroport të Miami-t. Vetëm tre nga 126 personat në bord u dërguan në spital, të gjithë pësuan lëndime të lehta, sipas mediave të huaja.

Avioni mori flakë ndërsa Red Air Flight hyri në Aeroportin Ndërkombëtar të Miami nga Santo Domingo në Republikën Domenikane.

