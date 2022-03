Franca: Sanksionet kanë filluar të kenë ndikim real në Rusi

Sanksionet perëndimore kanë filluar të kenë një “ndikim të vërtetë” mbi Rusinë, tha zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal në një intervistë me degën e CNN, BFMTV , të premten.

“Kjo është pika e veprimit tonë, të gjitha masat që ne po marrim synojnë të sigurojnë që kjo luftë t’i kushtojë atij (presidentit rus Vladimir Putin) aq shumë sa në fund ai do të detyrohet të heqë dorë”, tha Attal, duke mbrojtur. Vendimi i Francës dhe Perëndimit për të dërguar armë dhe ndihmë në Ukrainë, duke mos u përfshirë drejtpërdrejt në luftë.

Ai përmendi rublën e nënçmuar, bursën e Moskës që mbeti e mbyllur për gati tre javë dhe vendimin e Lukoil, kompania e dytë më e madhe e naftës në Rusi, për t’i bërë thirrje Putinit për t’i dhënë fund konfliktit si dëshmi të ndikimit.

“Unë e kuptoj se është një bilanc i mirë,” tha Attal.

“Ne po e rrisim në maksimum koston e luftës për Vladimir Putin, duke shpresuar se në një moment sanksionet do të kenë një ndikim të tillë sa ai do të detyrohet të rishikojë planet e tij. Dhe duke pritur për atë moment, ne do t’i lejojmë ukrainasit të qëndrojnë duke u dhënë atyre mbështetjen e nevojshme.”

Udhëheqësit e 27 anëtarëve të Bashkimit Evropian do të mblidhen për një samit në Bruksel, Belgjikë, javën e ardhshme për të diskutuar, ndër të tjera, edhe pushtimin rus të Ukrainës.