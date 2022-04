Franca dënon “abuzimet masive” nga forcat ruse në Ukrainë

Ministri i Punëve të Jashtme të Francës, Jean-Yves Le Drian, ka dënuar ato që ai i quajti “abuzimet masive” të kryera nga forcat ruse në Ukrainë në javët e fundit.

Ai iu referua në mënyrë specifike shkatërrimit të lënë pas në Bucha, ku autoritetet ukrainase thonë se ka ndodhur një “masakër” e qëllimshme.

Ai tha se këto abuzime do të përbënin krime lufte dhe se Franca do të punojë me autoritetet ukrainase dhe Gjykatën Penale Ndërkombëtare për të vënë në gjyq ata që janë përgjegjës.

Ajo është dënuar gjithashtu nga Sekretarja e Jashtme britanike Liz Truss dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leye