FOTO/ “Tripletë rinovimesh”, Real Madrid blindon “gardën e vjetër”. Gundogan i thotë ”Po” Barçës

Real Madrid vijon punën për të ndërtuar ekipin për sezonin e ri. Pas afrimeve të Diaz, Bellingham dhe Joselu, klubi mbretëror ka njoftuar rinovimin e kontratës me Kroos dhe Nacho, të dy lojtarët kanë rinovuar edhe për një tjetër vit. “Tripletë rinovimesh”, shkruan As në faqen e parë duke shtuar se të njëjtën gjë do të bëjë edhe Luca Modric, me kroatin që do të rinovojë edhe për një tjetër vit.

E përditshmja spanjolle pranë klubit të Real Madrid shkruan se Lucas Vazquez e Odriozola kanë përfunduar në orbitën e Juventus. Ndërkohë, Barcelona ka një prioritet absolut në këtë merkato vere, afrimin e Gundogan.